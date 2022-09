La reine Elizabeth II est morte à l’âge de 96 ans

Les Britanniques sont en deuil ce jeudi soir. Placée sous surveillance médicale » dans son château de Balmoral, en Écosse, la reine âgée de 96 ans est décédée ce jeudi 8 septembre 2022.

L’inquiétude a étreint jeudi le Royaume-Uni : les médecins de la reine Elizabeth II se disaient "préoccupés" par son état de santé dans le milieu de journée, tandis que sa famille s’était rassemblée au château de Balmoral en Ecosse où elle se trouve.

Les médecins avaient "recommandé qu’elle soit placée sous surveillance médicale", a indiqué le palais de Buckingham. A 19h32, son décès a été annoncé.

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", a indiqué le palais de Buckingham dans un communiqué.

L’émotion est énorme au Royaume-Uni.

Le Prince Charles va succéder à Elizabeth II sur le trône. Son courronnement devrait intervenir dans un an.

Ces derniers mois ont été éprouvants pour la monarque, largement absente de son jubilé de platine, en juin dernier, et dont la santé n’a cessé de décliner.

Elizabeth II qui a battu le 9 septembre 2015 le record de longévité sur le trône de sa trisaïeule la reine Victoria, n'a pas toujours été cette petite vieille dame aux cheveux moutonnant et aux tailleurs colorés.

Au cours de son long règne, Elizabeth a côtoyé 15 Premiers ministres, de Winston Churchill à Liz Truss, connu tous les présidents français de la cinquième République, et vécu tous les événements de la seconde moitié du XXe siècle, de la crise de Suez à la chute du mur de Berlin en passant par la guerre des Malouines. Mais elle a fait plus que vivre certains de ces événements historiques. Selon l'ex-Premier ministre canadien Brian Mulroney, la reine aurait eu "un grand rôle en coulisses" pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud.

Emmanuel Macron a rendu hommage à la reine Elizabeth II, décédée ce jeudi à l'âge de 96 ans.

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l’unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d’une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a tweeté le président de la République.

La Première ministre Liz Truss a rendu hommage à Elizabeth II, "un fondement sur lequel le Royaume-Uni moderne a prospéré". Une "aimée et admirée à travers le monde" a ajouté la Première ministre qui a clos son discours par un solennel "God save the King".

Charles a réagi à la mort de sa mère Elizabeth II, via un communiqué publié par le palais Buckingham.

Le nouveau roi du Royaume-Uni évoque "un moment de grande tristesse" à la suite de cette annonce.