La proportionnelle voulue par Bayrou serait défavorable à Macron

Macron et Bayrou

"La proportionnelle proposée par Bayrou heurterait les intérêts de Macron. D’une part, la relation président-Parlement serait modifiée: il ne pourrait plus s’appuyer automatiquement sur une majorité, mais devrait en permanence la rechercher. Surtout, le choix du premier ministre devrait s’accorder avec la composition de l’Assemblée et ce dernier rendrait davantage compte aux députés qu’au président lui-même, pouvant même se maintenir à Matignon contre les vœux du chef de l’État." analyse Jérôme Jaffré dans Le Figaro.

"Ce qui pourrait, me semble-t-il, lui convenir, c’est la mise en place d’une proportionnelle à un tour avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête. Ce serait combiner une plus juste représentation des forces politiques et le maintien d’une vraie capacité de décision. Le vote pourrait se faire dans le cadre départemental et le calcul de la prime majoritaire au niveau régional. Mais si tard dans le quinquennat, c’est bien difficile à mettre en œuvre sans sombrer dans l’accusation d’une cuisine politique au service du pouvoir." précise Jaffré.