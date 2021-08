La première année des maires écologistes marquée par les polémiques

Grégory Doucet maire de Lyon

"Polémiques, critiques... La première année chaotique des maires écologistes" souligne Le Figaro qui tente une premier bilan. On se souvient, entre autres, de Grégory Doucet critiquant le Tour de France, de l'élu bordelais qui supprime le sapin de Noël, ou du refus, en avril, d’accorder une subvention aux aéro-clubs de Poitiers...

"Lyon, 8 juillet 2021. Réunis devant l’édile écologiste Grégory Doucet, les élus de la majorité, comme de l’opposition, tiennent un dernier conseil municipal avant la trêve estivale. (...) Pierre Oliver, maire Les Républicains (LR) du 2e arrondissement, s’exprime : «En un an, on ne se souvient de rien d’autre que des polémiques, lance-t-il. Il n’y a aucune politique courageuse et vous méprisez les problèmes de sécurité. Avec vous, tout est caricatural.» En face, Grégory Doucet se contente de distribuer la parole. L’échange, stérile, reflète une année de dialogue de sourds." raconte Le Figaro.

"Dans la ville du Rhône comme ailleurs, les nouveaux maires arrivés «par surprise» le 28 juin 2020 peinent à se faire accepter par leurs assemblées. D’un côté, l’opposition dénonce une gestion «sectaire», «sans concertation» et «dogmatique». De l’autre, les Verts balayent les critiques de personnalités qu’ils jugent «revanchardes», «nostalgiques de l’ancien monde», parfois adeptes de «l’écolo-bashing»". ajoute Le Figaro.