La pollution tue 9 millions de personnes chaque année dans le monde

La tour Eiffel un jour de pollution

Chaque année dans le monde, neuf millions de personnes meurent à cause de la pollution de l'air, de l'eau ou de sols contaminés par des substances toxiques écrit Le Monde.

Un décès sur six (16 %) est ainsi attribuable à la pollution, ce qui en fait le facteur de risque environnemental numéro un en termes de maladies et de décès prématurés : c’est trois fois plus que les morts cumulés des suites du sida, de la tuberculose et du paludisme.

Ce chiffre est basé sur l’analyse des données du Global Burden of Disease (« charge mondiale des maladies »), un programme international de recherche en épidémiologie piloté par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (Seattle, Etats-Unis), auquel collaborent quelque 7 000 chercheurs ajoute Le Monde.