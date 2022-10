La police municipale parisienne fête son premier anniversaire

police municipale

La police municipale créée en 2021 par Anne Hidalgo doit «réguler davantage la circulation dans les rues et sur les trottoirs» selon l'élu socialiste Nicolas Nordman, adjoint à la sécurité, cité par Le Figaro.

Le nouveau corps, en passe de devenir selon la mairie la première police municipale de France avec 555 policiers, veut mieux «sanctuariser les trottoirs» et sanctionner le non-respect des feux rouges, a précisé l'élu socialiste Nicolas Nordman adjoint à la sécurité . Depuis la crise sanitaire et l'aménagement de 52 km de pistes cyclables, vélos et trottinettes ont fleuri dans la capitale, et avec elles les incivilités qui mettent en danger leurs utilisateurs et les piétons.

Pendant sa première année d'existence, la police municipale parisienne, dont les priorités, outre la sécurisation de l'espace public et le respect des zones de stationnement, sont la lutte contre les nuisances sonores ou encore le contrôle des terrasses, a dressé 1,5 million de procès-verbaux toutes incivilités confondues, soit 4400 par jour, selon Nicolas Nordman, ajoute Le Figaro.

Cette police est forte de 555 policiers, elle vise un effectif global de 3400 policiers en 2026, à raison d'une promotion d'environ 200 par trimestre.