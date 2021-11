La police a plus de moyens mais elle résout moins d'enquêtes

Malgré la hausse de la masse salariale dans la police nationale, le taux d’élucidation des enquêtes s’est « détérioré » depuis plusieurs années et le nombre d’agents sur le terrain n’a pas augmenté, selon la Cour des comptes remarque Le Parisien .

La Cour des comptes écrit : "Depuis plusieurs années, la police nationale est confrontée à des défis de sécurité majeurs et à des attentes fortes des citoyens. Pour y faire face, elle a bénéficié de moyens supplémentaires importants, comme en témoignent l’augmentation de 21 % de sa masse salariale en dix ans, et le concours accru de nouveaux acteurs de la sécurité (polices municipales, réservistes, sécurité privée). Néanmoins, les résultats affichés, notamment en termes de présence sur le terrain ou d’élucidation des faits de délinquance, ne connaissent pas d’amélioration significative, voire se détériorent. Les travaux récemment publiés sur le sujet par la Cour soulignent qu’une meilleure utilisation et une gestion rénovée des ressources humaines de la police nationale s’imposent."