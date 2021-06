La pandémie de Covid-19 « s’amplifie et s’accélère » en Afrique, selon l’OMS

Une infirmière, responsable opérationnelle du service Covid-19 de l'hôpital de Tembisa, en Afrique du Sud, le 2 mars 2021.

L’Organisation Mondiale de la Santé a tenu à alerter sur la situation de la lutte contre la pandémie de Covid-19 en Afrique. Selon l’OMS, la vaccination est trop lente en Afrique et la troisième vague du Covid-19 « s’accélère et s’amplifie » à travers le continent africain, alerte l’Organisation mondiale de la Santé ce jeudi 17 juin. Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, n’a pas caché son inquiétude. Elle a lancé un appel à intensifier les livraisons de vaccins :

« L'Afrique a besoin de ces doses ici et maintenant pour endiguer la troisième vague. Près de 12 millions de personnes sont désormais entièrement vaccinées, mais cela représente moins de 1% de la population ».

L'OMS réclame donc une augmentation de l'approvisionnement en vaccins. Le dispositif COVAX doit permettre d’apporter des solutions sur les difficultés d’approvisionnement de certains pays.

Le nombre de « cas augmente de 22% par semaine » sur l'ensemble du continent, selon les précisions de Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique.

Selon le communiqué de l’OMS, le « variant Delta a été signalé dans 14 pays africains et les variants Beta et Alpha ont été trouvés dans plus de 25 pays africains ».

L'OMS Afrique a par ailleurs noté une accélération de la vaccination sur le continent, avec plus de 5 millions de doses administrées au cours des cinq derniers jours, par rapport à une moyenne hebdomadaire de 3,5 millions de doses lors des trois dernières semaines.