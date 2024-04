La justice belge enquête sur des soupçons de corruption d’eurodéputés par la Russie

Parlement européen.

Le parquet fédéral belge a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption d'eurodéputés après l'identification d'un réseau d'influence financé par Moscou, a annoncé le premier ministre Alexander De Croo, précisant que le sujet sera abordé la semaine prochaine au sommet de l'UE. Prague a révélé fin mars la découverte par les services de renseignement tchèques d'un réseau financé et orchestré par Moscou qui répandait la propagande prorusse sur l'Ukraine via le site Voice of Europe. La Belgique avait ensuite souligné que, selon ses services, des eurodéputés «avaient touché de l'argent» dans ce cadre pour promouvoir «la propagande russe».

«Nos autorités judiciaires ont confirmé que cette ingérence est passible de poursuites», a dit Alexander De Croo, au cours d'une conférence de presse. «Les paiements en espèces n'ont pas eu lieu en Belgique, l'ingérence si», a-t-il expliqué, soulignant que la Belgique était le siège des institutions européennes. «Un dossier a été ouvert hier (jeudi) au parquet fédéral», a confirmé à l'AFP un porte-parole de l'institution.