La justice annule l'interdiction d'une conférence pro-Gaza avec Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine

La réunion, organisée par le Comité Palestine Dauphine, devait notamment accueillir Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste LFI.

La justice administrative a décidé d'autoriser une conférence avec la militante franco-palestinienne Rima Hassan à l'université Paris-Dauphine que la direction de l'établissement avait initialement interdite.

« Il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 22 avril 2024 et d'enjoindre à l'université Paris Dauphine de mettre fin à l'atteinte à la liberté de réunion (...) en permettant au Comité Palestine Dauphine d'organiser la conférence projetée, soit à la date et dans les conditions initialement prévues, soit à une date et dans les conditions déterminées entre les parties », détaille cette décision du tribunal administratif de Paris saisi par deux syndicats de l'enseignement supérieur, Sud-Éducation et la Ferc-CGT.

La réunion, organisée par le Comité Palestine Dauphine, devait notamment accueillir Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste LFI. La direction de Paris-Dauphine avait fait valoir le « risque de troubles à l'ordre public » et la nécessité de « garantir la sécurité de toutes et de tous » pour interdire cette conférence.

La ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau demandé aux présidents d'universités de veiller au « maintien de l’ordre » et de « garantir » la « pluralité des expressions » au sein des universités.