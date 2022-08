La junte malienne accuse la France d’armer des groupes djihadistes

L'Opération Barkhane est accusée par la junte malienne d'actes d'agression

Alors que les forces françaises de l'opération Barkhane ont quitté le Mali, lundi 15 août, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, a envoyé une lettre au président du Conseil de sécurité de l'ONU pour porter des accusations à l'égard de la France, comme le rapporte Le Monde.

Et notamment des « actes d’agression » commis par les forces françaises. La junte affirme avoir « enregistré plus de cinquante cas délibérés de violation de l’espace aérien malien par des aéronefs étrangers, notamment opérés par les forces françaises », depuis le début de l’année. Sont aussi mentionnés la fourniture d’« armes » et la collecte de « renseignements au profit des groupes terroristes », aindi que des faits d'« espionnage » et d'« intimidation » des forces armées maliennes (FAMa), etc.

Pour l'Elysée, « la junte franchit un palier dans le rocambolesque et l’invraisemblable en portant des accusations évidemment sans fondement. » La junte avait formulé les mêmes accusations à l’encontre de « Barkhane » fin avril dans un précédent courrier à l'ONU.