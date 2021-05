La France va donner d'ici la fin 2021, 30 millions de doses au programme Covax contre le Covid-19, qui fournit des vaccins aux pays pauvres

Afrique

La France va donner d'ici la fin 2021 "au moins 30 millions de doses de différents vaccins" au programme Covax, le mécanisme mondial de fourniture de vaccins aux pays pauvres, a annoncé vendredi Emmanuel Macron, dans un discours en vidéo devant le Sommet mondial de la Santé de pays du G20 réuni à Rome signale BFMTV.

Actuellement, un tiers des populations des pays les plus riches ont déjà eu au moins une première dose contre 0,2% dans les pays pauvres, selon Covax. L'OMS a donc appelé les pays riches à faire passer la solidarité internationale avant la vaccination des enfants et adolescents.

Et il est choquant qu'on commence parfois à vacciner les enfants là où on n'a pas encore commencé à vacciner les plus âgés, les plus fragiles dans d'autres pays", a lancé le président français dans un discours enregistré en vidéo, relayant un appel de l'OMS.

Et , comme la France, l'Allemagne va donner au programme Covax "jusqu'à 30 millions de doses" d'ici à fin 2021 a annoncé Angela Merkel.