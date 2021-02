La France pourrait ne jamais être reconfinée selon Olivier Véran

Olivier Véran

Quand France Info lui demande ce mardi matin "Quelle est la situation épidémique en France ?" le ministre de la Santé, Olivier Véran répond : "Stable" et "élevée".

Mais selon lui, la situation, qui fait l'objet d'une surveillance quotidienne ne justifie pas un éventuel reconfinement, et il ajoute même : "Il est possible que l'on ne soit jamais reconfinés. (...) Je souhaite que l'on puisse, le plus tôt possible, rendre des libertés aux Français".

"Hier, la France est passée devant l'Allemagne et l'Italie" en termes de rythme de vaccination pour la première dose selon lui.