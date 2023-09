«La France, l’Allemagne en mieux»: l’étonnant compliment de la presse allemande

Après des décennies de leadership allemand, Paris s’impose de plus en plus comme «l’homme fort» de l’Europe, note l’influent hebdomadaire Der Spiegel.

Toujours aussi peu populaire en France, la politique menée par le chef de l’État, suscite l’admiration de nos voisins allemands. Cette fois c’est l’influent hebdomadaire hambourgeois Der Spiegel , qui n’hésite pas à titrer de façon provocatrice : «La France : l’Allemagne en mieux» (Frankreich – das bessere Deutschland). Un virage à 180 degrés, comme le reconnaît le journaliste Michael Sauga lui-même.

«Emmanuel Macron n'a pas été épargné par les éditorialistes allemands récemment», souligne-t-il d’entrée. Ni récemment, ni les années précédentes. Dès 2017, celui qui était encore qu’un jeune chef d’État avait ainsi accordé une interview au journal, titrée : «Je ne suis pas arrogant». La réélection difficile de 2022, suivie de la perte de majorité à l’Assemblée nationale et de la très conflictuelle réforme des retraites avait fini de faire pâlir l’étoile du leader européen, sur lequel nombre de pro-européens avaient placé beaucoup (trop?) d’espoirs.

Pourtant si l’on se concentre sur les grands indicateurs économiques, le bilan change radicalement, souligne le journaliste qui cite pêle-mêle des prévisions «de croissance plus de deux fois plus élevée pour le pays cette année et l'année prochaine par rapport à l'Allemagne», selon le FMI et un prix de l’électricité plus de deux fois inférieur ou encore une compétitivité qui se redresse pendant que «l’Allemagne recule depuis des années dans les classements mondiaux». À la clef, des investissements qui se multiplient dans l’Hexagone, y compris sur des secteurs habituellement chasse gardée de Berlin comme la construction automobile. Conclusion sans appel de l’auteur : «La France est actuellement meilleure que l'Allemagne» écrit-il en reprenant une analyse du cabinet d'audit EY.

Un retournement de situation dû avant tout à «un mélange fatal d'arrogance et de complaisance», selon Michael Sauga. Après les bons succès des réformes passées sous le chancelier SPD Gerhard Schröder -de gauche comme l’actuel chef du gouvernement Olaf Scholz - l’Allemagne a un peu vite cru à la prospérité éternelle et s’est reposée sur ses lauriers, estime-t-il.