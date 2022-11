La France exporte des pesticides toxiques malgré leur interdiction

Pesticides

La France et les pays européens ont du mal à arrêter l’exportation de pesticides dont l’usage est interdit dans l’Union européenne (UE) en raison de leur dangerosité pour la santé ou pour l’environnement. écrit Le Monde.

La France est devenue, le 1er janvier, le premier pays à prohiber l’exportation de pesticides interdits en Europe. Mais des failles permettent aux géants de l’agrochimie de poursuivre ce commerce décrié.

"Près d’un an après l’entrée en vigueur de la loi, elle continue à exporter massivement des pesticides interdits. Entre janvier et septembre, plus de 7 400 tonnes de substances ultratoxiques ont été acheminées principalement vers le Brésil mais également en Ukraine, en Russie, au Mexique, en Inde ou en Algérie" ajoute Le Monde.

Fongicides, herbicides, insecticides : au total, 155 demandes d’autorisation correspondant à une quinzaine de molécules interdites ont été approuvées par les autorités françaises, selon les données compilées par l’association suisse Public Eye et Unearthed, la cellule investigation de la branche britannique de Greenpeace, précise Le Monde.