La France compte un million de points de recharge pour voitures électriques

voiture électrique recharge

Plus de 900 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont en circulation

La France vient de passer le cap du million de points de charge raccordés au réseau public de distribution d’électricité, témoignant d’une dynamique et d’un intérêt des Français pour ce nouvel usage électrique indique un communiqué d'Enedis.

Chaque trimestre, Enedis publie le nombre de points de charge privés et publics disponibles en France sur son portail Open Data . Au cours de ce second trimestre 2022, la France a ainsi franchi le cap du million de points de charge, selon les estimations (+61% par rapport à la même période de 2021).

Aujourd’hui, plus de 900 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables sont en circulation ; ils seront 17 millions en 2035 selon les estimations à se recharger directement ou indirectement via le réseau électrique de distribution géré par Enedis. Il est donc nécessaire pour Enedis d’anticiper les impacts de ce nouvel usage sur le réseau pour continuer à garantir la qualité d’alimentation à tous ses clients.

Un point de charge permet de charger un véhicule électrique. Une borne de recharge peut compter plusieurs points de charge permettant donc de recharger un ou plusieurs véhicules simultanément et peut proposer différentes puissances de charge ainsi que des fonctionnalités variées (décalage de l’heure de charge ou paiement du service par exemple).

Les zones les plus densément équipées sont ainsi les régions de l’Ile de France, du bassin méditerranéen, du Nord et la Gironde