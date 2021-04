La Floride interdit le passeport vaccinal au nom des libertés individuelles et du secret médical

La Floride interdit aux administrations et entreprises de demander un passeport vaccinal.

La Floride a interdit aux agences gouvernementales et aux entreprises publiques et privées d'exiger la présentation d'un passeport vaccinal ou de tout document prouvant qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19.

Le gouverneur républicain Ron DeSantis a publié vendredi un décret en ce sens. Il prévoit que les entreprises demandant un tel document perdront les subventions ou les contrats financés par l'État. Il ne précise pas les sanctions prévues pour les agences gouvernementales étatiques et locales.

Selon l'ordonnance, exiger une preuve de vaccination "réduirait la liberté individuelle" et "porterait atteinte au secret médical", tout en "créant deux classes de citoyens sur la base de la vaccination".

"C'est totalement inacceptable qu'un gouvernement ou que le secteur privé vous impose de montrer une preuve de vaccination simplement pour participer à la société", avait prévenu lundi Ron DeSantis lors d'une conférence de presse. "Vous voulez aller au cinéma? Est-ce vous devrez montrer ça? Non. Vous voulez aller voir un match? Non. Vous voulez aller dans un parc d'attraction. Non. Nous ne sommes pas d'accord avec ça", avait-il poursuivi.

À Lire Aussi

Les 2/3 des Français regrettent la vie d’avant, celle du travail en entreprise

En Europe, le passeport vaccinal devrait être mis en place à partir du 15 juin mais ne sera pas obligatoire, a indiqué la Commission européenne.