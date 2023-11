La Finlande accuse la Russie de laisser passer des migrants et envisage de fermer sa frontière

Un garde-frontière finlandais marche le long d’une clôture marquant la frontière entre la Finlande et la Russie, près du poste-frontière de Pelkola, le 18 novembre 2022

La Finlande a annoncé mardi 14 novembre qu'elle envisageait de restreindre le trafic frontalier voire de fermer ses points de passage avec la Russie. En cause, une hausse du nombre de passages de migrants illégaux. « Cela semble être une décision délibérée », a annoncé le premier ministre Petteri Orpo. « Le message du gouvernement est clair, nous voulons assurer la sécurité de nos frontières ». La Finlande partage une frontière de 1340 kilomètres avec la Russie.

Alors que le Kremlin avait promis en avril de prendre des « contre-mesures » après l'adhésion de la Finlande à l’Otan, la ministre de l'Intérieur finlandaise Mari Rantanen a déclaré à des journalistes mardi que le gouvernement avait décidé que « le ministère de l'Intérieur allait préparer une proposition de mesures de restriction » en vertu de la loi sur les passages aux frontières.

« Selon les relevés des gardes-frontières finlandais, le nombre de demandeurs d'asile a augmenté au cours des derniers mois à la frontière est » du pays, a-t-elle ajouté. Ce nombre reste « relativement bas mais il a augmenté de façon significative sur une courte période », précise-t-elle. Les gardes-frontières ont recensé 39 personnes arrivées à la frontière sud-est lundi, soit plus que les 34 enregistrées sur l'ensemble de la semaine passée. Les migrants venant du Proche-Orient et d'Afrique sont plus nombreux, a dit Mikko Lehmus, responsable de l'unité d'analyse des gardes-frontières finlandais. L'Irak, la Somalie et le Yemen sont les trois principaux pays d'origine des arrivants sans papiers, ajoute-t-il.