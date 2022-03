Emmanuel Macron visite une entreprise

Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de ce lundi dans les lieux clos (magasins, écoles, entreprises etc..) sauf hôpital et maison de retraite.

Mais le masque reste obligatoire dans les transports en commun, dans les bus, métro, train, et avion.

Les élèves, les professeurs, les employés peuvent continuer à porter un masque s'ils le souhaitent.

Le pass vaccinal est suspendu, mais le pass sanitaire est toujours demandé pour accéder à un hôpital ou une maison de retraite.