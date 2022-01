La FCPE appelle les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école pour soutenir la grève des enseignants

FCPE

"Membres de la communauté éducative, les parents d'élèves de la FCPE ont décidé de se joindre à la journée nationale de mobilisation du jeudi 13 janvier prochain, en appelant les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école ce jour-là." annonce la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE).

"Touchée de plein fouet par la pandémie depuis maintenant presque deux ans, l’école qui subit des restrictions budgétaires sans précédent depuis plusieurs années ne peut plus faire face aux différents protocoles imposés par le ministère de l’Education nationale sans qu’aucun des moyens réclamés demandés par notre fédération de parents d’élèves et les équipes éducatives ne soit accordé aux établissements scolaires." ajoute la FCPE.

"Comme les enseignants, les parents n’en peuvent plus de subir des protocoles qui changent et qui sont toujours très lourds pour les élèves et les équipes éducatives. Ils demandent au ministre que des moyens en masques, capteurs C02, purificateurs d’air, et en savons soient véritablement fournis aux écoles. Et que des campagnes de dépistage massif, notamment salivaire, aient lieu chaque semaine surtout en maternelle où les enfants ne portent pas les masques, mais aussi au sein de l’ensemble des établissements scolaires avec des personnels de santé dédiés." demande la FCPE.