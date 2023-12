La crise « est derrière nous » mais l’inflation restera « un peu plus élevée » qu'avant, selon Bruno Le Maire

Bruno Le Maire se veut rassurant. La crise inflationniste est « derrière nous », même si le niveau d'inflation restera « un peu plus élevé » qu'avant la crise, autour de 2%, affirme-t-il ce jeudi.

« Tout a augmenté, nous ne reviendrons pas aux prix d’avant-crise mais il y aura un ralentissement très marqué de l’inflation qui sera sous les 3% en 2024 », a-t-il poursuivi. Il précise que « le niveau d’inflation structurel » resterait « un peu plus élevé que ce qu’il était avant ». Cela est dû au fait que « que nous relocalisons des activités » et « que la décarbonation de notre économie coûte cher ».

En novembre, l'inflation a poursuivi sa décrue en France, baissant à 3,5% sur un an contre 4% en octobre, selon l’Insee. En outre, l'Institut national de la statistique anticipe une inflation à 2,6% sur un an en juin prochain, contre 3,7% fin 2023 et autour de 6% en début d’année. La Banque de France a elle prédit que l'inflation atteindrait 5,7% en moyenne annuelle en 2023 et tomberait à 2,5% en 2024, mesurée ici selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) permettant la comparaison entre pays européens.