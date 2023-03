La Corée du Nord tire deux missiles balistiques, selon Séoul

Dimanche, Pyongyang a lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin.

Selon Séoul, au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manœuvres conjointes avec les États-Unis depuis cinq ans, la Corée du Nord a tiré mardi deux missiles balistiques de courte portée.

La Corée du Nord a tiré mardi deux missiles balistiques de courte portée, a annoncé Séoul au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manoeuvres conjointes avec les États-Unis depuis cinq ans. "Nos militaires ont détecté deux missiles balistiques de courte portée tirés en direction de la mer de l'Est depuis la zone de Jangyon dans la province de Hwanghae du Sud entre 07h41 (22h41 heure loclae) et 07h51", a déclaré l'état-major interarmées dans un communiqué, en référence à l'étendue d'eau également connue sous le nom de mer du Japon.

"Nos forces armées ont renforcé leur surveillance et leur vigilance en prévision d'autres lancements, tout en se tenant prêtes à intervenir dans le cadre d'une coopération étroite entre la Corée du Sud et les États-Unis", a-t-il ajouté.

Dimanche, Pyongyang a lancé deux missiles de croisière depuis un sous-marin, à la veille du début des exercices conjoints entre Séoul et Washington baptisés "Freedom Shield", qui doivent durer au moins dix jours et se focalisent sur "l'évolution de l'environnement de sécurité" due à l'agressivité redoublée de la Corée du Nord, ont déclaré les alliés.

Pyongyang a affirmé que ce lancement visait à vérifier ses "moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces", tout en critiquant les exercices entre les deux alliés.

