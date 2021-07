La Commission européenne veut améliorer la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Commission européenne

La Commission européenne a présenté mardi un paquet législatif concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme qui comprend la mise en place d’une nouvelle agence signale le quotidien l'Opinion.

L’Union européenne affiche des résultats pour le moins mitigés dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors qu’Europol estime qu’environ 1 % du produit intérieur brut annuel de l’UE est impliqué dans une activité financière suspecte, seulement 1 % de ces fonds sont saisis chaque année ajoute l'Opinion.

D'où le projet de création d’une toute nouvelle agence européenne dédiée, baptisée AMLA (Anti-Money Laundering Authority). Cette nouvelle entité devrait hériter de pouvoirs de supervision directe, adopter une approche basée sur le risque et focalisée sur quelques entités financières présentes dans plusieurs Etats membres, et faciliter la coordination et l’échange d’informations entre instances de surveillance nationales. précise l'Opinion.