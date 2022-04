Char Russe

La Commission européenne reprend maintenant à son compte une demande formulée depuis plusieurs semaines par Kiev : l'interdiction dans les ports européens des navires contrôlés ou opérés par des entités ou des individus russes, certes avec des exemptions concernant des produits essentiels, notamment agricoles et alimentaires, l'aide humanitaire ainsi que le secteur de l'énergie signalent Les Echos.

La Commission veut encore empêcher les opérateurs de transport routier russes et biélorusses d'accéder au marché intérieur, afin de « limiter considérablement les possibilités pour l'industrie russe de se procurer des composants essentiels ».

Bruxelles souhaite par ailleurs prononcer une interdiction d'exportation vers la Russie de produits hautement sensibles, comme les semi-conducteurs, les machines-outils de pointe et d'autres équipements liés au gaz naturel liquéfié (GNL), pour un montant de l'ordre de 10 milliards par an. En sens inverse, l'exécutif européen veut bannir des importations russes (bois, ciment, fruits de mer, alcool) à hauteur de 5,5 milliards d'euros par an. Les entreprises russes ne pourront plus participer aux marchés publics européens ajoutent Les Echos