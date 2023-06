La classe politique salue la décision de faire entrer Manouchian au Panthéon

Missak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, fera son entrée au Panthéon le 21 février 2024.

«Message d'une grande force», «beau symbole», «juste reconnaissance» : plusieurs personnalités politiques ont salué dimanche la décision du président de la République de faire entrer Missak Manouchian, héros de la Résistance, au Panthéon.

Missak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, fera son entrée au Panthéon le 21 février 2024, soit tout juste 80 ans après sa mort, avec Mélinée, son épouse d'origine arménienne, résistante comme lui, qui lui survécut 45 ans et repose à ses côtés au cimetière d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), a annoncé l'Élysée dimanche.

«Missak et Mélinée Manouchian sont ces visages trop souvent oubliés des Français venus d'ailleurs qui ont joué un rôle décisif dans la Résistance face au nazisme. Leur entrée au Panthéon est un message d'une très grande force», a twitté le coordinateur de la France Insoumise Manuel Bompard. La chef des députés insoumis Mathilde Panot, a jugé que «leur entrée au Panthéon honore notre patrie». Le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon, s'est dit «assez satisfait» de cette annonce, soulignant aussi «un beau geste», de faire entrer aussi Melinée Manouchian.

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau a considéré cette panthéonisation comme «un message plein de sens». «D'Estienne d'Orves à Manouchian, les combattants de la liberté étaient d'origine et de conviction différentes mais unis dans l'amour de La France», a-t-il tweeté. Sur France 3, le patron des députés LR Olivier Marleix a reconnu de son côté «un beau symbole», et Xavier Bertrand, président LR de la Région Hauts-de-France «une juste reconnaissance pour ceux qui se sont battus pour la France et sa liberté, par-delà les frontières».

«Cette reconnaissance doit également nous rappeler que les atrocités ne sont pas derrière nous, et qu'une partie du peuple arménien qui a tellement souffert dans l'histoire subit encore aujourd'hui une guerre cruelle» contre l'Azerbaïdjan, a pour sa part fait valoir le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Wauquiez .