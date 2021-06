La chasse à la glu est déclarée illégale par le Conseil d'Etat

Un chasseur tient deux canards lors de l'ouverture de la chasse au gibier d'eau le 21 août 2011, près de Nantes.

Le Conseil d'Etat a déclaré illégale, en cette journée du lundi 28 juin, la chasse à la glu. La juridiction administrative a publié un communiqué :

« Après avoir interrogé la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'Etat annule la réglementation française autorisant la chasse à la glu des grives et des merles car elle est contraire au droit européen. Il n'est pas démontré que les autres oiseaux capturés accidentellement avec cette méthode le sont en faible nombre et sans conséquence grave. En outre, le fait qu'il s'agisse d'une méthode « traditionnelle » de chasse ne suffit pas à justifier une dérogation ».

Cette décision vient mettre un terme à des années de bataille entre partisans et adversaires de cette méthode controversée, qui consiste à enduire de glu des baguettes afin de capturer vivant les oiseaux qui s'y posent.

La directive européenne « oiseaux » avait interdit la chasse à la glu.

En 2019, le gouvernement français avait autorisé par arrêté la chasse à la glu de grives et de merles noirs dans cinq départements (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var). Cette décision avait été contestée par les associations One Voice et la Ligue française pour la protection des oiseaux. Ils avaient décidé de saisir le Conseil d'Etat.

Par trois décisions, le Conseil d'Etat observe que le gouvernement et la Fédération nationale des Chasseurs n'ont pas « apporté de preuves suffisantes permettant d'affirmer que la chasse à la glu ne conduit à ne capturer qu'en petite quantité des oiseaux appartenant à d'autres espèces que celles recherchées ».