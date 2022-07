La canicule marine fait sentir ses effets en Méditerranée

Poissons

La canicule marine fait des dégats en Méditerranée souligne Le Monde.

"Avec une température de l’eau jusqu’à 6,5 °C supérieure à la normale au large de l’Espagne, de la France et de l’Italie, les gorgones et les posidonies meurent en masse, obligeant poissons et crustacés, déjà menacés par des prédateurs d’origine tropicale, à migrer".

Ce différentiel de 6,5 °C par rapport à la normale saisonnière a été mesuré par satellite le 19 juillet au large de Marseille. C’est depuis le mois de mai, soit plus de soixante-dix jours en cumulé, que la mer présente « des anomalies de température très importantes », note Samuel Somot, spécialiste des vagues de chaleur en Méditerranée à Météo-France.