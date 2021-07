L'Union européenne dévoile son package législatif pour lutter contre le dérèglement climatique

Ursula von der Leyen

L'UE vient de dévoiler douze directives et règlements visant à réduire les émissions de carbone. L'objectif : une baisse de 55 % d'ici 2030.

Fin des voitures à essence, marché du carbone élargi, taxe kérosène dans l'aérien, refonte fiscale de l'énergie ou encore des taxes sur les importations ,etc. La Commission européenne a dévoilé son paquet « fit for 55 », un total de 12 mesures s'inscrivant dans le cadre du Green New Deal voulu par Ursula von der Leyen comme le rapporte Les Echos.

Ces douze directives et règlements visent à réduire les émissions carbone dans l'Unione européenne d'au moins 55 % d'ici à 2030, par rapport au niveau de 1990, contre une baisse estimée à 40 % selon le trajectoire actuelle. Le but est, à terme, la neutralité climatique en 2050.

Ce programme qui se veut ambitieux risque toutefoisi de faire augmenter le prix des carburants et du chauffage qui pourrait se répercuter sur les ménages et susciter une contestation.