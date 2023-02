L'Union Européenne ajoute la Russie à sa liste noire des paradis fiscaux

« La Fédération de Russie a un régime fiscal préférentiel dommageable (sociétés holding internationales) et n'a pas résolu cette question », indiquent les ministres des finances de l’Union Européenne dans un communiqué dévoilé vendredi.

Outre la Russie, les Iles Vierges britanniques, le Costa Rica et les Iles Marshall ont également été inclus dans cette liste. Établie en 2017, elle comprend désormais 16 pays : les Samoa américaines, Anguilla, les Bahamas, les îles Vierges britanniques, le Costa Rica, les Fidji, Guam, les îles Marshall, Palau, Panama, la Fédération de Russie, les Samoa, Trinité-et-Tobago, les îles Turques et Caïques, les îles Vierges américaines et Vanuatu.