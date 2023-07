L'UE et le Japon renforcent leur coopération pour produire des semiconducteurs

L'Union européenne a annoncé une coopération renforcée avec le Japon dans le secteur des semiconducteurs, par la voix du commissaire européen à l'Industrie, Thierry Breton. Bruxelles et Tokyo vont collaborer afin d'assurer l'approvisionnement des chaînes industrielles de semiconducteurs et améliorer la mobilité des chercheurs et ingénieurs du secteur, a-t-il expliqué dans le cadre d'une visite au Japon axée sur les sujets de la coopération sur les puces et l'intelligence artificielle (IA). La commission entend également soutenir les entreprises japonaises du secteur envisageant d'opérer dans le bloc communautaire, notamment en leur ouvrant l'accès à des subventions. Cette démarche s'inscrit dans une volonté de mieux contrôler une technologie vitale pour diverses industries - défense, automobile - à un niveau européen et même au delà.

"Nous pensons qu'il est extrêmement important de protéger la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs", a notamment insisté Thierry Breton, visant ainsi la dépendance de l'UE envers la Chine dans le secteur, laquelle investit massivement dans ses capacités en technologies de pointe. Mais étant donné la sensibilité du sujet, tous les pays européens ne partageant pas la même ligne sur la confrontation entre l'occident et le géant asiatique, le commissaire à l'industrie a aussitôt ajouté que "Nous avons fait clairement comprendre que nous voulons simplement réduire les risques".

Cette annonce intervient quelques jours après une annonce importante dans le secteur japonais : L'entreprise nippone JSR, spécialiste mondial de résines photosensibles indispensables à la fabrication de semiconducteurs, va être racheté par le fonds d’investissement nippon JIC Capital soutenu par des capitaux publics. Une opération financière présentée comme importante pour la compétitivité industrielle du Japon dans les semiconducteurs. Par ailleurs, le pays a déjà annoncé vouloir rattraper son retard dans la fabrication des puces elles-mêmes et s'en est donné les moyens avec la création de Rapidus, une entreprise doté des dizaines de milliards de dollars pour démarrer une production de volume en technologie 2 nm dans la seconde moitié de la décennie.

Par ailleurs, Japon a annoncé en mars dernier restreindre les exportations de puces hautement sophistiquées vers la Chine, sur la pression de ses alliés occidentaux, Etats-Unis en tête.