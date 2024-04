L’opération « Mayotte place nette » est lancée par le gouvernement pour lutter contre l’immigration illégale

L'opération "Mayotte place nette" a débuté ce mardi 16 avril vers 7h.

L’opération a commencé aux alentours de 7h ce mardi, avec de nouveaux moyens par rapport à la première opération lancée il y a un an.

Le gouvernement a lancé ce mardi 16 Avril, vers 7h, l’opération « Mayotte place nette ». Celle-ci doit durer jusqu’à la fin du mois de juin. Elle intervient un an après la première opération appelée « Wuambushu ». L’objectif de l’exécutif est toujours le même : lutter contre l’immigration illégale, l’insécurité et le logement insalubre.

D’après franceinfo, l’opération vise à interpeller 60 chefs de bande sur les 11 semaines de l’opération. Elle vise aussi à détruire 1 300 abris de fortune insalubres, appelés bangas, dans lesquels vivent de nombreux migrants en situation irrégulière. Ces derniers seront expulsés. Les autres seront relogés grâce à une enveloppe de 5 millions d’euros. En fin de semaine, un quatrième centre de rétention administratif, créé pour l’occasion, sera effectif.

Aucun renfort de police annoncé, mais des « spécialistes » qui seront déployés. Il s’agit de fonctionnaires de la police aux frontières et de la police judiciaire qui arrivent de Paris afin d’assurer un suivi et mieux cibler les interpellations et les poursuites. Aussi, un avion de surveillance est déployé sur place.

Cette opération intervient deux mois avant les élections européennes alors que Mayotte devient un terrain de campagne avec la visite de Marine Tondelier, la patronne des Écologistes, puis de Marine Le Pen, en fin de semaine. Cette opération est l’occasion pour l’exécutif de marteler un bilan : 700 bangas détruits depuis un an, 60 interpellations liées aux gangs et 25 000 expulsions d’étrangers en situation irrégulière.