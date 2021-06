L'OMS annonce que l'épidémie d'Ebola en Guinée est terminée

Un soignant de Médecins sans frontières revêtu d'une tenue de protection contre Ebola.

L'épidémie d'Ebola qui a débuté en Guinée en février, infectant 16 personnes et en tuant 12, a été déclarée terminée, ont déclaré ce samedi 19 juin le ministère de la santé et l'Organisation mondiale de la santé.

La flambée d'Ebola de 2014-2016 avait tué 11 300 personnes, principalement en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Lors de la résurgence de nouveaux cas en février, les autorités sanitaires ont pu agir mettre en oeuvre les leçons retenues de la précédente épidémie pour faire face de nouveau à ce virus, qui provoque des hémorragies graves et des défaillances d'organes et se propage par contact avec les fluides corporels.

"Sur la base des enseignements tirés de la flambée de 2014-16 et grâce à des efforts d'intervention rapides et coordonnés, à l'engagement communautaire, à des mesures de santé publique efficaces et à l'utilisation équitable des vaccins, la Guinée a réussi à maîtriser la flambée et à empêcher sa propagation au-delà de ses frontières. Notre travail en Guinée se poursuit, notamment en aidant les survivants à accéder aux soins post-maladie", a déclaré le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus dans un communiqué.

Les autorités sanitaires guinéennes avaitt déclaré l'épidémie le 14 février 2021 après que trois cas ont été détectés à Gouecke, une communauté rurale de la préfecture de N'zerekore, dans le sud du pays, la même région où l'épidémie de 2014-2016 était apparue pour la première fois avant de se propager au Liberia et à la Sierra Leone puis au-delà.

L'OMS a aidé à expédier environ 24 000 doses de vaccin contre Ebola et a soutenu la vaccination de près de 11 000 personnes à haut risque, dont plus de 2800 travailleurs de première ligne. Plus de 100 experts de l'OMS étaient sur le terrain pour coordonner les principaux aspects de la riposte, comme la prévention et la lutte contre l'infection, la surveillance de la maladie, les tests, la vaccination et le traitement à l'aide de nouveaux médicaments. La collaboration avec les communautés a également été renforcée afin de les sensibiliser au virus et de faire en sorte qu'elles participent et s'approprient les efforts déployés pour enrayer la maladie.

"Bien que cette épidémie d'Ebola se soit déclarée dans la même région que celle d'Afrique de l'Ouest qui a tué 11 000 personnes, grâce aux nouvelles innovations et aux enseignements tirés, la Guinée a réussi à contenir le virus en quatre mois", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. "Nous devenons plus rapides, meilleurs et plus intelligents dans la lutte contre Ebola. Mais si cette flambée est terminée, nous devons rester vigilants face à une éventuelle résurgence et veiller à ce que l'expertise en matière d'Ebola s'étende à d'autres menaces sanitaires telles que le COVID-19."