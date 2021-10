L'Insee prévoit 3% de croissance pour le 3e trimestre en France

Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie n'hésite pas à dire que c'est du jamais-vu depuis plus de 50 ans

"3% de croissance en un trimestre c'est du jamais-vu depuis plus de 50 ans. C'est une performance qui va nous permettre de retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant crise. Nous avions prévu de le retrouver au plus tôt fin 2021, peut-être début 2022 et nous allons le retrouver dès maintenant" a déclaré Bruno Le Maire sur France Info ce vendredi matin.

"Je n'ai jamais nié qu'il y a des attentes des Français en matière de pouvoir d'achat, en matière de protection face à l'augmentation des prix de l'énergie qui sont considérables."

Mais "Face aux tenants du déclin qu'on entend matin, midi et soir et qui vous disent que tout va mal pour le pays, je dis exactement le contraire".

"C'est une performance qui doit tout aux Français. Elle doit aussi évidemment à la politique économique que nous menons depuis 2017. Nous avons fait une politique favorable aux entreprises comme à la rémunération du travail, nous avons protégé les salariés et les entreprises pendant la crise et nous avons surtout mis en place très rapidement un plan de relance massif, efficace, simple, qui donne aujourd'hui des résultats." a ajouté le ministre de l'Economie.