L'inflation revue en légère hausse en août, à 4,9% sur un an

Un sursaut lié aux prix de l’énergie, qui ont augmenté de 6,8% sur un an.

L'indice des prix à la consommation s'est établi à 4,9% sur un an en août. Il est alimenté par le « net rebond » des prix de l'énergie, a indiqué l’Insee ce vendredi, révisant en légère hausse sa première estimation (4,8%).

L'inflation a marqué un sursaut après la hausse de 4,3% sur un an enregistré en juillet. Elle a été nourrie par les prix de l'énergie qui ont augmenté de 6,8% sur un an en août en raison de la hausse de 10% des tarifs de l'électricité et du rebond des prix de l'essence.