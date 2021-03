Hôpital

Dans l’hôpital de Dieppe, plus de 140 agents et 123 patients ont contracté le coronavirus fin janvier note Le Figaro qui cite Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon, à Paris.

Gilles Pialoux se dit «interloqué» par la multiplication de ces foyers de contamination et leurs conséquences sur l’offre de soin. «En janvier, quand on avait 18 clusters au sein de notre groupe Sorbonne Université (qui regroupent six hôpitaux), cela concernait 110 professionnels pour 819 jours d’éviction au total, et 117 lits fermés. À Tenon, mi-février, deux blocs opératoires ont dû être fermés pendant plusieurs jours pour les mêmes raisons.»

Au total écrit Le Figaro, Santé publique France (SpF) "a recensé 44.401 cas de Covid nosocomial entre janvier 2020 et le 14 février 2021. 26.839 étaient des patients, dont 186 sont décédés. 17.552 étaient des professionnels de santé et 10 des visiteurs. De son côté, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris estime que depuis l’été dernier, plus de 450 foyers épidémiques ont été identifiés dans les hôpitaux franciliens."