L'exécutif mise sur la confiance mais garde la possibilité de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants

Gabriel Attal

Interrogé par Le Parisien sur l'attitude des soignants face à la vaccination, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement répond : "Depuis un an, nos soignants ont été héroïques. Mais il n'est pas admissible que l'on ait ce taux de vaccination chez les soignants aujourd'hui. Il y aurait une irresponsabilité à refuser de se faire vacciner quand on est soignant. Est-ce que cela veut dire qu'on la rend immédiatement obligatoire? On fait d'abord le choix de la confiance, mais cela reste une possibilité. Tout le monde s'est retroussé les manches pour sortir de cette épidémie. Il faut maintenant les retrousser jusqu'à l'épaule en se faisant vacciner."

Le Parisien titre à la Une sur cette interview avec une photo d'Attal "Vaccination Attal met en garde les soignants"