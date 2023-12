L'Égypte met en garde Israël contre une "rupture" des liens si la population de Gaza fuyait vers le Sinaï

Le Caire a averti les États-Unis et Israël de ne pas pousser les réfugiés palestiniens vers l'Égypte.

L'Égypte a mis en garde Israël et les États-Unis contre une situation dans laquelle des Palestiniens déplacés quitteraient la bande de Gaza pour se réfugier dans la péninsule du Sinaï, selon des responsables israéliens et américains cités par le site d'information Axios. Un tel exode pourrait provoquer une "rupture" dans les relations entre l'Égypte et Israël, aurait averti Le Caire.