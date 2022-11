L'agence Frontex annonce une hausse de plus de 70% des entrées illégales de migrants en Europe

Immigration

Au cours des dix premiers mois de l'année 2022, 275.500 entrées irrégulières ont été détectées aux frontières extérieures de l'Union européenne, selon les calculs préliminaires des analystes de Frontex, l'agence européenne chargée de la gestion des frontières extérieures de l'espace Schengen et de l'UE.

Il s'agit d'une augmentation de 73% par rapport à la même période en 2021 et du chiffre "le plus élevé depuis 2016", note Frontex dans un communiqué.

La route des Balkans, qui passe notamment par la Bulgarie, la Serbie, l'Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, a été la plus empruntée.

La Manche, route empruntée selon Frontex par plus de 60.000 migrants irréguliers depuis le début de l'année - un chiffre comprenant les tentatives et les traversées effectives - a fait l'objet ce lundi d'un accord de coopération entre la France et le Royaume-Uni.