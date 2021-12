Jusqu'à 1000 euros d'amende par salarié pour les entreprises qui n'appliquent pas le télétravail

Elisabeth Borne

À compter du lundi 3 janvier et pour les trois prochaines semaines, "pour les postes qui le permettent", chaque salarié sera obligé de télétravailler trois jours par semaine, et "nous préconisons quatre jours quand c'est possible", a confirmé jeudi matin sur LCI, Élisabeth Borne, la ministre du Travail.

"J'ai demandé à l'inspection du travail de renforcer les contrôles ces dernières semaines. Nous sommes maintenant à un rythme de 5000 contrôles par mois. L'objectif est d'abord de faire de la pédagogie, et nous constatons que la plupart des entreprises jouent très bien le jeu, comme depuis le début de la crise." a ajouté Elisabeth Borne.

Mais "quelques entreprises ne suivent pas les recommandations de l'inspection du travail et profitent de la longueur de la procédure de sanctions pour ne pas respecter les règles", regrette Élisabeth Borne. "J'ai indiqué aux organisations patronales et syndicales que je souhaite un système plus rapide et plus dissuasif en permettant à l'inspection du travail de pouvoir prononcer des sanctions sans attendre la procédure judiciaire."

Il y aura jusqu'à 1000 euros d'amende par salarié en cas de non respect de ces règles.