JO Paris 2024 : Emmanuel Macron inaugure le Centre aquatique avant une « revue de chantier » à 100 jours des Jeux

Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron a inauguré jeudi le centre aquatique olympique de Saint-Denis, qui accueillera les épreuves de natation synchronisée, de plongeon et de water-polo des Jeux de Paris, avant de lancer une «revue de chantier» générale à un peu plus de cent jours du rendez-vous planétaire. Le président de la République a d'abord rencontré les ouvriers ayant participé à la construction de «ce lieu totalement nouveau et qui a été pensé avec audace, construit de manière inédite», a-t-il salué, rappelant qu'il était également «exemplaire du point de vue environnemental».