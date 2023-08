JO 2024 : une épreuve de natation dans la Seine encore annulée

L'épreuve de nage dans la Seine prévue ce dimanche pour l'épreuve test de triathlon en relais mixte en vue des JO de Paris 2024 a été annulée.

À moins d'un an des Jeux olympiques de Paris 2024, la qualité de l'eau de la Seine demeure un problème majeur pour les organisateurs. Ce dimanche, l'épreuve test de triathlon en relais mixte pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas pu inclure la natation dans la Seine en raison de problèmes de qualité de l'eau. Les organisateurs ont annoncé que les résultats des analyses de l'eau ne garantissaient pas des conditions de nage adéquates, et par conséquent, l'épreuve a été convertie en une compétition de duathlon, comprenant uniquement le cyclisme et la course à pied. C

A un an des Jeux olympiques, ces revers inquiètent. Il s'agit de la troisième épreuve test perturbée en deux semaines. La cause de ces annulations est la concentration de bactéries Escherichia Coli (E. coli) dans le fleuve, qui dépasse les niveaux autorisés. Les raisons de cette détérioration de la qualité de l'eau ne sont pas encore claires.

Malgré ces problèmes, les organisateurs restent confiants quant à la tenue des Jeux olympiques à Paris en 2024. Ils travaillent sur l'amélioration de la qualité de l'eau de la Seine, et les athlètes espèrent que le problème sera résolu d'ici l'année prochaine.

Le plan des organisateurs demeure inchangé, et aucune alternative n'est envisagée pour le moment. Ils sont déterminés à organiser le triathlon et le para-triathlon dans ce cadre spectaculaire, malgré les défis posés. "Depuis le début, on reste sur le même projet, explique Tony Estanguet dans Le Figaro. C'est d'organiser le triathlon et le para-triathlon dans ce site extraordinaire. Vous avez un beau décor entre le Grand Palais, les Invalides, ce pont Alexandre III. Ce parcours, je crois, fait l'unanimité."

À Lire Aussi

Est-ce bien raisonnable de vouloir organiser les Jeux olympiques à Paris ?