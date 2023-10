JO 2024 : pas une inquiétude, mais un «doute» quant au respect du timing de livraison des chantiers olympiques

Le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, Eric Jeansannetas, a évoqué lundi auprès de l'AFP un risque de «dérapages budgétaires» liés à un éventuel retard.

Le rapporteur spécial de la commission des finances du Sénat, Eric Jeansannetas (PS), a fait part lundi auprès de l'AFP de ses «doutes» quant au respect du timing de livraison de plusieurs chantiers olympiques, évoquant un risque de «dérapages budgétaires» liés à un éventuel retard.

La fin des travaux de la plupart des près de 70 chantiers olympiques est prévue à la fin de l'année 2023, comme le village des athlètes à Saint-Denis, principal ouvrage olympique. La société chargée de la livraison de ces infrastructures (Solideo) a constamment fait état d'un agenda respecté. Mais lors de l'examen, en commission, du rapport spécial du projet de loi de finances 2024 de la mission «Sport, jeunesse et vie associative» mardi, le rapporteur spécial Eric Jeansannetas a évoqué «des risques» pesant sur le calendrier de livraison des ouvrages olympiques, comme le rapporte le quotidien Le Monde.

«L'année dernière, les documents budgétaires indiquaient que l'essentiel des équipements aura été réceptionné pour 2023, dont les plus importants : l'Arena Porte de La Chapelle, le Stade de France rénové, le stade Yves-du-Manoir et la marina de Marseille. Or la livraison de tous ces équipements, à l'exception du stade Yves-du-Manoir, a été reportée à 2024. Ce n'est pas rassurant», avait-il indiqué. «Le rapporteur spécial que je suis a signalé simplement que lorsqu'il y a du retard il peut y avoir des dérapages budgétaires», a-t-il précisé à l'AFP, «mais je n'exprime pas des inquiétudes, je soulève des doutes».

«Sur les 70 ouvrages dont la Solideo a la charge, aucune date de mise à disposition contractuelle avec les organisateurs n'a bougé. Nous n'avons aucun retard sur les chantiers à livrer», a assuré à l'AFP lundi la Solideo. «Nous avons différentes étapes entre la réception - qui signifie la fin des travaux - et la livraison aux organisateurs qui intervient plus tard. Et c'est cela qui peut peut-être créer de la confusion», a-t-elle encore suggéré. Certains chantiers seront donc terminés fin 2023, mais la date de livraison aux organisateurs interviendra deux à trois mois plus tard, une fois les réserves levées.