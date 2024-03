Jeux Olympiques de Paris : pas de préavis pour la CFDT qui n’a pas « envie de gâcher » la fête

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT était l'invitée de Télématin sur France 2, ce vendredi matin.

La secrétaire générale de la confédération, Marylise Léon, a assuré ce vendredi dans Télématin sur France 2 que la CFDT ne prévoyait pas « à ce stade » de déposer des préavis de grève pendant la période des Jeux Olympiques de Paris (26 juillet - 11 Août).

« Ce n’est pas à l’ordre du jour pour la CFDT. Nous, on est dans le cadre des négociations, donc à ce stade, pas de préavis de grève dans les fonctions publiques pour la CFDT », a-t-elle déclaré. « Pour la CFDT, il n’y a aucune envie de gâcher ce moment festif des Jeux olympiques. Donc raison de plus pour que les employeurs […] soient au rendez-vous et fassent des efforts dans le cadre des négociations qui sont ouvertes », a argumenté la responsable du premier syndicat français.

De son côté, la CGT a annoncé jeudi qu’elle allait déposer des préavis de grève dans la fonction publique pour la période des Jeux Olympiques.