Jeux Olympiques de Paris 2024 : le ministère de l’Intérieur va déployer des moyens colossaux pour assurer la sécurité de l’évènement

45.000 policiers et gendarmes devraient être mobilisés lors des journées les plus denses de la compétition durant les Jeux olympiques en 2024.

Selon des informations du Figaro, 35.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité lors de la cérémonie d’ouverture des JO, prévue sur la Seine.

Pour assurer la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le gouvernement a l’intention de mettre un maximum de moyens comme jamais le pays n’en a connu. Si le dispositif est toujours encore en cours de planification, le ministère de l’Intérieur a prévu de déployer des effectifs en nombre conséquent. Selon des informations du Figaro, le dispositif de sécurité devrait mobiliser jusqu’à 45.000 policiers et gendarmes lors des journées les plus denses de la compétition.

Pour la cérémonie d’ouverture, le long de la Seine, 35.000 membres des forces de l’ordre seront déployés pour assurer la sécurité.

Les équipes du ministère de l’Intérieur anticipent cet événement planétaire en détectant les menaces, en définissant des périmètres de protection le long du fleuve et des quais, et de lutter contre les drones.

Le ministère de l’Intérieur travaille aussi sur les « scénarios du pire » sont passés au crible, y compris celui d’un attentat à la « bombe sale » de type « NRBC », nucléaire, radiologique, bactériologique ou chimique.

Les effectifs mobilisés pour la cérémonie d’ouverture des JO seront presque dix fois supérieurs à ceux engagés sur les manifestations parisiennes contre la réforme des retraites.

Tous les congés annuels seront annulés pendant les JO. Le ministère de l’Intérieur va aussi pouvoir bénéficier de 15.000 réservistes.

Gérald Darmanin a aussi annoncé sa volonté d’abolir, de manière ponctuelle, les zones de police et de gendarmerie pour faire converger à Paris des effectifs venant de tout le pays.

La logistique s’annonce également délicate. Il sera nécessaire d’héberger, de nourrir et de protéger des dizaines de milliers d’hommes appelés à rester en région parisienne. Il sera nécessaire de trouver des zones pour stationner des centaines de véhicules d’intervention et pour stocker des tonnes de matériel.