Selon Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, invité de France Inter mercredi matin, "on ne doit pas flipper mais être réaliste et conscient, les chiffres très bas de l’incidence du virus sont faussement rassurants." Selon lui, il y aura une montée progressive des contaminations, notamment en raison du variant indien, en juillet et aout.

"On doit se souvenir de ce qui s'est passé l'été dernier : on était à des chiffres à peu près comparables, et on a vu la deuxième vague en septembre" estime le président du Conseil scientifique.

Pour la rentrée il pense qu' "on ira à une 3e dose pour stimuler ceux qui ont un système immunitaire un peu défaillant, au-dessus de 60 ou 70 ans, probablement."

"J'ai changé d'avis : j'étais contre l'obligation [de vaccination], et il me semble que maintenant on doit l'envisager pour les soignants"