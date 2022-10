Jean-Christophe Lagarde

Elle a bénéficié d'un contrat d'un an et trois mois

Lundi 3 octobre, le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, ex-maire de Drancy et ex-député de Seine-Saint-Denis, comparaît pour « détournement de fonds publics » ; Monique Escolier-Lavail, la mère de son épouse, pour « recel ». En cause : un contrat d’assistante parlementaire d’un an et trois mois, entre 2009 et 2010, pour la préparation d’un livre sur les difficultés des PME qui n’a jamais vu le jour souligne Le Monde.

"Le parquet a requis six mois avec sursis contre Monique Escolier-Lavail et un an avec sursis contre Jean-Christophe Lagarde, assorti pour ce dernier de la privation de ses droits civiques pendant cinq ans. « Ce qui entraînera, de facto, une inéligibilité », a conclu le substitut du procureur du PNF. Jugement attendu le 7 décembre" ajoute Le Monde.