Inflation masquée dans l'alimentation : la quantité de produit diminue, et, quelques fois le prix... augmente

Supermarché

Shrinkflation ? Connais pas. Inflation masquée ? Non plus. C’est peu dire que cette pratique, qui consiste à diminuer le poids ou le volume d’un produit tout en gardant le même prix, voire en l’augmentant discrètement, n’est pas encore parvenue jusqu’aux oreilles des consommateurs souligne Le Parisien.

Une colère froide, c’est le sentiment qui habite Lydia, de Charenton-le-Pont, venue dans un supermarché avec son fils. « Déjà que ça prend un temps fou de faire les courses, on ne peut pas vérifier le poids et le volume exact de chaque produit pour voir si c’est toujours le même, souligne-t-elle. On se concentre d’abord sur les prix et les dates. » Et Lydia d’asséner : « Ne pas prévenir du changement de format, c’est du vol, de l’arnaque. »