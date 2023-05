Olivia Grégoire s'est confiée sur les perspectives d'inflation pour la rentrée prochaine.

Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, a évoqué la situation de l'inflation et des prix de l'alimentation pour la rentrée prochaine.

Alors que l’inflation inquiète de nombreux Français, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme a tenté de rassurer les consommateurs. Elle était l’invitée de l’émission "Questions politiques", ce dimanche 30 avril, sur France Info et France Inter.

Olivia Grégoire a tenu à faire le point sur les perspectives de l’inflation pour la rentrée prochaine :

Certains distributeurs ont commencé à renégocier les prix avec les industriels de l'agroalimentaire, après la baisse des cours de certaines matières premières.

Olivia Grégoire a évoqué la question des négociations :

"On a demandé de rouvrir des négociations et certains ont déjà commencé, ils sont allés voir les industriels de l’agroalimentaire. Ces renégociations vont porter leurs fruits à l'été, et je peux vous affirmer avec une certaine certitude qu'à la rentrée nous aurons une baisse visible des prix dans les rayons sur l’inflation alimentaire, en septembre. Les renégociations vont faire redescendre les prix qui étaient montés à l'aune de l'inflation, donc on va revenir à des prix qui étaient les prix pré-inflation".

Lors de cette interview, Olivia Grégoire a indiqué qu’elle menaçait de taxer les industriels qui ne "joueraient pas le jeu" de la baisse des prix :

"Nous ne tremblerons pas si on se rend compte que les industriels de l’agroalimentaire ne jouent pas le jeu. Nous demandons un geste fort à l’endroit des consommateurs. S’ils ne jouent pas le jeu, on prendra nos responsabilités. On peut tout à fait envisager une taxation sur les industriels de l’agroalimentaire qui ne joueraient pas le jeu et qui ne prendraient pas la part de l’effort".