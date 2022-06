Inflation, hausse d'intérêts : les 500 personnes les plus riches du monde (dont Bernard Arnault) ont perdu 1.400 milliards en 2022

Dollars

Les 500 personnes les plus riches du monde ont perdu au total 1.400 milliards de dollars cette année, dont 206 milliards de dollars pour la seule journée de lundi, selon l'indice Bloomberg Billionaires, alors que les marchés financiers mondiaux plongent sous le poids de la hausse des taux d'intérêt et de l'anxiété liée à l'inflation.

C'est un contraste frappant avec l'année dernière, lorsque la flambée des marchés a fait grimper la population mondiale de personnes fortunées d'environ 8 %, dont 13 % en Amérique du Nord, selon un rapport de Capgemini World Wealth publié mardi. Les données montrent que les rangs des riches en Asie-Pacifique n'ont augmenté que de 4,2 %, derrière l'Europe et encore plus loin derrière l'Amérique du Nord après avoir dominé la croissance des riches au cours de la dernière décennie.

Parmi les hommes les plus riches du monde ont perdu plus de 345 milliards de dollars, Elon Musk a perdu 73,2 milliards, Jeff Bezos 65,3 milliards, Mark Zuckerberg 64,4 milliards, et le Français Bernard Arnault a perdu 56,8 milliards.