Incendies : Emmanuel Macron remercie les pays qui "viennent en aide à la France" et salue les pompiers à l'œuvre

Plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civiles sont au front.

"L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche", soutiennent l'Hexagone. Plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés.

C'est dans un tweet qu'Emmanuel Macron a salué "l’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche". Face aux incendies qui ravagent actuellement certains territoires et notamment la Gironde, la France reçoit une aide internationale. "Nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre !" écrit le président Français.

"Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros", a encore tweeté le président de la République. Emmanuel Macron a fait part, d'une "pensée particulière pour le commandant Pascal Allaire et le lieutenant Martial Morin, décédés cet été en intervention face aux flammes, ainsi que pour leurs familles. Notre peine est immense. La Nation se tient aux côtés de tous nos pompiers blessés."

Il a aussi eu un mot pour les personnes touchées par ces incendies. "Pour les personnes évacuées des zones en flammes, c’est l'attente et l’inquiétude. Pour les habitants sinistrés, c'est parfois une vie qui s'efface. Sauver toutes les vies, sauver tout ce qui peut l’être, puis reconstruire : personne ne sera oublié."