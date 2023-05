Immigration : Eric Zemmour dénonce les « renoncements » et les « ambiguïtés » des Républicains

Eric Zemmour était l'invité ce dimanche 21 mai du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.

Alors que Les Républicains ont détaillé dans Le Journal du Dimanche leur projet pour mettre un « coup d'arrêt » à l'immigration, Eric Zemmour s’est confié sur les mesures dévoilées par Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Olivier Marleix. Invité ce dimanche 21 mai du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI, Eric Zemmour constate que la droite « vient sur (s)es thèmes », dans la perspective des élections européennes.

Eric Zemmour estime que certaines annonces des Républicains sur l’immigrations sont « très intéressantes ». Mais le leader de Reconquête regrette que certaines mesures s'apparentent à du « pseudo-réalisme » pour mieux habiller des « renoncements ».

Selon Eric Zemmour, « la malédiction de la droite, c'est qu'elle est toujours soumise au centre ».

Il dénonce également les quotas que LR veut faire voter chaque année par le Parlement :

«La droite n'a toujours pas renoncé à ce que Nicolas Sarkozy appelait « l'immigration choisie », qui est en fait un piège ».

Eric Zemmour estime que ces annonces sont motivées par la perspective des élections européennes, prévues en juin 2024 :

« Ils ne veulent pas que tous les électeurs arrivent chez Reconquête ».

Selon Eric Zemmour,« Reconquête aura des élus au Parlement européen ». Cette élection pourrait d’ailleurs permettre de constituer « un grand groupe de droite européenne où il y aurait Mme Meloni (la première ministre italienne, ndlr), les Suédois, les Polonais...», mais « pas le RN » et « Les Républicains non plus ». Ce serait « un grand rassemblement des droites » qui « pourrait changer la ligne de l'Europe sur l'immigration ».

L’incertitude demeure pour la candidature pour la tête de liste de Reconquête pour les élections européennes :

« Marion Maréchal serait une excellente tête de liste, et je pourrais moi aussi être tête de liste », a indiqué Eric Zemmour, précisant n'avoir « pas encore décidé. Je déciderai en fonction du contexte, des autres listes, du contexte politique. Mais d'abord, nous préparons notre programme, notre axe de campagne ».